Un hombre de 52 años fue aprehendido durante la mañana en una vivienda ubicada en la calle William Morris al 4000, acusado de amenazar de muerte a uno de sus hijos con un martillo tipo maza y desobedecer una medida judicial de exclusión del hogar y restricción de acercamiento que se encontraba vigente.

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El operativo comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre en actitud violenta. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas Sur se entrevistaron con dos familiares del involucrado, quienes relataron que había ingresado al domicilio armado con la herramienta y perseguido y amenazado a uno de sus hijos dentro del terreno.

Según se informó, cuando los uniformados intentaron intervenir, el hombre se negó a acatar las indicaciones para que saliera de la vivienda. Ante esa situación, el personal policial ingresó al inmueble y logró reducirlo luego de un forcejeo.

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Durante la inspección, los efectivos encontraron el martillo tipo maza oculto debajo de un sillón y procedieron a secuestrarlo. Además, verificaron en el sistema informático que la prohibición judicial de acercamiento al domicilio continuaba vigente.

En el caso intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Daniel Vicente, quien dispuso la imputación del hombre por los delitos de desobediencia, amenazas y violación de domicilio, además de ordenar su traslado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

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