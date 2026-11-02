Un adolescente de 15 años fue detenido tras participar en el robo de una cadena de oro a una turista de 73 años. El hecho ocurrió en la zona de Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos y Sarmiento, cerca del Paseo Las Toscas.

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La mujer, oriunda de la Ciudad de Buenos Aires, caminaba por la costa cuando dos jóvenes le arrebataron la cadena que llevaba en el cuello y escaparon.

Un testigo vio lo ocurrido y persiguió a uno de los sospechosos en motocicleta. Logró alcanzarlo en el Paseo Jesús de Galíndez, donde lo retuvo hasta la llegada de la Policía.

Personal del Comando de Patrullas Norte acudió al lugar tras un llamado al 911 e identificó al adolescente. Según la investigación, el menor le habría pasado la cadena a su cómplice, quien logró escapar con la joya.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron una bicicleta rodado 29 y un teléfono celular Samsung. La cadena de oro no fue recuperada.

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La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 3, a cargo de Walter Martínez Soto, inició una causa por robo y dispuso la libertad del adolescente.

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