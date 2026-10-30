Un allanamiento realizado este viernes en Chapadmalal terminó con el secuestro de un automóvil con pedido de secuestro activo y una escopeta calibre 12 sin numeración.

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El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle 34, entre 7 y 9, en el barrio Estación Chapadmalal, y estuvo a cargo del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Octava, con apoyo del Destacamento Chapadmalal y del Comando de Patrullas Sur.

La investigación se había iniciado el 29 de octubre, luego de que un vecino alertara sobre la circulación de un vehículo con una patente presuntamente falsa en la zona de Batán. A partir de esa información, los efectivos realizaron tareas de campo, reunieron testimonios y lograron identificar el rodado y el domicilio donde se encontraba.

Con orden judicial, allanaron la propiedad y hallaron un Ford Ka que registraba pedido de secuestro activo desde septiembre de 2021, por una causa por robo tramitada por la Comisaría Quinta. En el lugar secuestraron además las chapas patentes colocadas, documentación de transferencia, una insignia de la marca Ford y un teléfono celular.

Durante la requisa del patio trasero, los uniformados encontraron también una escopeta calibre 12, sin numeración visible, oculta dentro de un obrador.

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En el inmueble fue identificado un hombre de 42 años. Intervino la UFI de O.D.E.P.A., a cargo del Dr. Eduardo Layús, y el Juzgado de Garantías N°2 del Dr. Saúl Errandonea.

La Fiscalía dispuso la formación de una causa por encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, el secuestro de todos los elementos y la libertad del imputado bajo el artículo 161 del Código Procesal Penal.

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