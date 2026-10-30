Un hombre de 34 años fue aprehendido durante la noche del jueves, acusado de cometer un robo en un comercio ubicado en inmediaciones de avenida Juan B. Justo y calle Ratery. Tras una persecución policial, los efectivos lograron interceptarlo y recuperar dinero en efectivo y paquetes de cigarrillos sustraídos.

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El procedimiento comenzó alrededor de las 21:40, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre que habría ingresado al kiosco con fines delictivos y posiblemente armado. A través de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), se observó que el sospechoso escapaba a pie por calle Ratery, llevando distintos elementos.

Personal del Comando de Patrullas Sur inició un operativo de búsqueda y persecución, que culminó en inmediaciones de Pehuajó y El Cano, donde el individuo fue reducido e identificado. Durante el palpado preventivo no se encontró ningún arma de fuego, aunque llevaba consigo dinero en efectivo por un total de $348.600.

Posteriormente, los efectivos se dirigieron a la intersección de Ratery y Solís, donde habían sido descartados otros elementos. Allí encontraron alrededor de 130 paquetes de cigarrillos de distintas marcas, una mochila con pertenencias personales y otros $56.300 en efectivo. El dinero y los demás objetos fueron secuestrados como elementos vinculados al hecho.

Al entrevistarse con los empleados del comercio, ambos de 20 años, manifestaron que el sospechoso había ingresado al local, realizado ademanes de portar un arma de fuego y amenazado a uno de ellos, a quien obligó a permanecer en una habitación. Luego habría exigido dinero y paquetes de cigarrillos al otro trabajador, para finalmente darse a la fuga.

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Intervino la Fiscalía N.º 14, a cargo del fiscal Berlingieri, que dispuso la aprehensión del acusado, la notificación de la formación de causa por robo, el secuestro de los elementos recuperados y su traslado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán. Asimismo, se ordenó la posterior entrega de los objetos al responsable del comercio.

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