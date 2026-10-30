Un hombre de 28 años fue aprehendido durante la madrugada de este viernes en el barrio Libertad, acusado de agredir físicamente a una mujer y provocar daños en un automóvil estacionado en la vía pública.

Ads

El episodio ocurrió en inmediaciones de Necochea al 8300, donde efectivos del Comando de Patrullas Norte acudieron tras recibir una alerta al 911 que advertía sobre la presencia de un individuo con una actitud agresiva.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a varias personas reunidas y observaron que el sospechoso se aproximaba con un caño y una llave francesa en sus manos, en medio de una situación de tensión.

Según el relato de una mujer de 35 años, el acusado se había presentado previamente en su domicilio, donde la agredió y posteriormente ocasionó destrozos en el vehículo de su suegro.

Por su parte, un hombre de 29 años explicó que había mantenido una confrontación con el involucrado y que, tras la discusión, este habría atacado el automóvil de su padre.

Ads

El propietario del rodado, de 65 años, confirmó que el sospechoso había llegado con intenciones de pelear con su hijo y que, utilizando un elemento metálico, rompió el vidrio trasero de su Chevrolet Corsa, que permanecía estacionado sobre la calle.

Ante los testimonios recogidos y las circunstancias constatadas, los efectivos procedieron a la aprehensión del acusado y dieron intervención a la Fiscalía de Flagrancia.

La fiscal María Sánchez dispuso la apertura de una causa por lesiones leves y daños, además de ordenar la extracción de muestras sanguíneas para establecer si el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia.

Ads

Finalmente, el imputado fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44, con la disposición de comparecer ante la Justicia durante las primeras horas de la mañana.

Puede interesarte