Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este viernes en el barrio Playa Grande, acusados de intentar robar un equipo de aire acondicionado de una vivienda. Ambos fueron interceptados por la Policía cuando trasladaban el motor del aparato dentro de una bolsa de consorcio.

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El procedimiento comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la activación de una alarma en una propiedad ubicada en Viamonte al 3600. El dueño del inmueble había escuchado movimientos y pasos sobre el techo, por lo que solicitó la intervención policial.

En paralelo, un vigilador de la zona aportó información sobre dos individuos que había visto caminando con un bulto de grandes dimensiones. Con esos datos, efectivos del Comando de Patrullas Norte desplegaron un operativo de búsqueda que permitió localizar a los sospechosos en la intersección de Alvear y Rodríguez Peña.

Al identificarlos, los uniformados comprobaron que llevaban una bolsa de residuos que contenía un motor de aire acondicionado marca BGH, junto con cables y caños de cobre que habían sido cortados.

Posteriormente, una inspección en la vivienda permitió constatar que faltaba un equipo de similares características instalado en el primer piso. Además, los delincuentes habían cortado parte del cableado eléctrico y las conexiones del sistema de cámaras de seguridad.

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El propietario reconoció el motor recuperado como suyo, lo que permitió vincular el elemento secuestrado con el hecho denunciado.

Respecto de los antecedentes, se informó que el aprehendido de 29 años registra intervenciones policiales y judiciales entre 2018 y 2024 por distintos hechos relacionados con hurtos, robos, daños y averiguación de ilícito. En tanto, el hombre de 32 años no presenta procesamientos anteriores.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de María Isabel Sánchez, quien dispuso la formación de una causa por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa y ordenó que ambos acusados fueran presentados ante la Justicia durante la mañana.

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