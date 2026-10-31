Un joven de 19 años fue aprehendido durante un allanamiento de urgencia realizado en una vivienda de Bouchard al 4800, en el barrio Cerrito y San Salvador de Mar del Plata, donde recuperaron una moto Honda Wave que había sido robada horas antes y además lograron vincular al sospechoso con otros dos robos de motocicletas ocurridos durante octubre.

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La investigación, a cargo del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Quinta, se inició a partir de la denuncia de un hombre que manifestó que, alrededor de la 01:30, en inmediaciones de Puan y Gianelli, fue interceptado por varios sujetos que, mediante amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron su motocicleta.

A partir de las tareas investigativas y del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los efectivos lograron establecer que el vehículo había ingresado al mencionado domicilio. La información también fue confirmada mediante el sistema de rastreo GPS que tenía instalado la moto.

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Con intervención de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor, a cargo del doctor Eduardo Layús, se dispuso un allanamiento de urgencia conforme al artículo 219 del Código Procesal Penal. Durante el procedimiento, el personal policial aprehendió al joven y secuestró el rodado sustraído.

Además, las tareas permitieron relacionar al sospechoso con otros dos robos de motos denunciados el 20 y el 25 de octubre, cuyas víctimas fueron hombres de 26 y 61 años, respectivamente. La fiscalía interviniente avaló el procedimiento y dispuso el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N°44 de Batán, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

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