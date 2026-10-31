Tres hombres de 24, 22 y 26 años fueron aprehendidos durante la madrugada por personal del Comando de Patrullas Norte, cuando presuntamente intentaban ingresar a una farmacia ubicada en el macrocentro de la ciudad mediante un boquete en una de sus paredes.

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El procedimiento se realizó en un terreno baldío ubicado en Yrigoyen al 2400, lindero a una sucursal de Farmacity situada en la esquina con Gascón: los efectivos policiales advirtieron que los sospechosos estaban realizando una perforación en una de las paredes del comercio.

Al notar la presencia de los uniformados, uno de los hombres intentó escapar al saltar el tapial frontal, mientras que los otros dos se ocultaron en una fosa dentro del terreno. Finalmente, los tres fueron aprehendidos en el lugar.

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Durante la inspección, los policías constataron la existencia de un boquete de aproximadamente 40 centímetros de largo y 15 centímetros de profundidad. Además, secuestraron cuatro barretas, un martillo, una maza, una llave francesa con punta, dos cortafierros, dos destornilladores, una pinza, tres pares de guantes, un pasamontañas, una mochila negra y tres teléfonos celulares.

En el caso intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del doctor Daniel Vicente, que dispuso la aprehensión de los tres involucrados y la notificación de la formación de una causa por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda.

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También se ordenó el secuestro de las herramientas y los celulares incautados durante el procedimiento. Los tres hombres y las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, y deberán comparecer en sede tribunalicia.

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