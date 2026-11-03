Un joven de 20 años fue aprehendido durante la noche del lunes, acusado de intentar robar materiales y herramientas de un complejo fabril de Sierra de los Padres.

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El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre el ingreso de un hombre en motocicleta a la empresa CIFSA (Compañía Industrial Frutihortícola), luego de dañar el cerco perimetral. Al llegar, los efectivos entrevistaron al personal de seguridad, que confirmó lo ocurrido y señaló una Honda Wave estacionada en las inmediaciones.

Durante una recorrida por el establecimiento, los policías encontraron al sospechoso en la parte posterior de uno de los galpones. A pocos metros había un bolso de grandes dimensiones con distintos elementos que presuntamente intentaba sustraer.

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Entre los materiales secuestrados había 17 codos grandes, 26 chicos, cuatro acoples y tres rollos de caño. También encontraron una amoladora Bosch con discos de corte, una bolsa de precintos, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Además, la Policía incautó la motocicleta Honda Wave, que no tenía dominio colocado, y una llave del rodado.

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El joven quedó a disposición de la UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. Baqueiro. La fiscalía avaló el procedimiento y dispuso la notificación de la formación de causa por «robo agravado por escalamiento en grado de tentativa», además de las actuaciones judiciales correspondientes.

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