Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio Alfar, en el marco de una causa por producción y comercialización de material de abuso sexual infantil. Durante el procedimiento, identificaron a un joven argentino de 20 años y secuestraron una computadora de escritorio y dos teléfonos celulares para su posterior análisis.

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La investigación judicial se inició a partir de un requerimiento de la Unidad Fiscal de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género, a cargo de la fiscal Graciela Trill. A partir de distintas tareas de análisis de datos e inteligencia de campo, los investigadores lograron individualizar un inmueble en el que presuntamente se desarrollarían maniobras vinculadas con la producción y distribución de representaciones sexuales de personas menores de 18 años.

La causa se encuentra encuadrada en una presunta infracción al artículo 128 del Código Penal, contemplada en la Ley 27.436. Con los elementos reunidos durante la investigación, la titular del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, Rosa Frende, autorizó la orden de allanamiento para el domicilio ubicado en el barrio Alfar.

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Durante el operativo, los efectivos notificaron al morador de la vivienda sobre el inicio de las actuaciones procesales. Se trata de un joven argentino de 20 años, cuya situación quedó vinculada a la investigación judicial.

Además, la Policía Federal secuestró una computadora de escritorio (CPU) y dos teléfonos celulares. Los dispositivos quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a peritajes informáticos para determinar si contienen elementos de interés para la causa.

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