Un hombre de 24 años fue aprehendido durante la noche del miércoles en el barrio Fray Luis Beltrán, acusado de agredir físicamente y amenazar de muerte a su pareja con un cuchillo.

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El procedimiento comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia familiar. Al llegar a la vivienda, efectivos del Comando de Patrullas Norte fueron recibidos por el hijo de la mujer, de 21 años, quien advirtió que el hombre estaba armado y mantenía una actitud agresiva en el interior del domicilio.

Desde el exterior, los policías escucharon los pedidos de auxilio de una mujer. Ante la urgencia, ingresaron a la propiedad y lograron reducir al acusado.

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La víctima, de 47 años, relató que su pareja había regresado al domicilio entre insultos y amenazas de muerte, mientras llevaba un cuchillo. También denunció que la había golpeado y amenazado a sus hijos, quienes intervinieron para defenderla. La mujer presentaba distintas lesiones y solicitó medidas cautelares.

La fiscal Ana Caro, titular de la UFI de Flagrancia, dispuso la formación de una causa por lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y amenazas agravadas. El aprehendido fue notificado de la formación de la causa y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.