En el marco de una investigación por un robo agravado bajo la modalidad de entradera, ocurrido el 23 de septiembre en una vivienda de Chapadmalal, personal de la Subcomisaría Los Acantilados realizó dos allanamientos en Miramar. Como resultado, fue aprehendido un hombre de 35 años, se identificó a una mujer de la misma edad y se secuestraron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y un automóvil.

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El hecho investigado ocurrió cuando varios delincuentes encapuchados ingresaron a una propiedad ubicada en inmediaciones de las calles 501 y 585. Una vez en el interior, sorprendieron a uno de los ocupantes, lo redujeron, ataron y amenazaron para exigirle dinero.

Posteriormente, cuando otro de los moradores regresó al domicilio, fue interceptado por los asaltantes, quienes lo golpearon en el rostro y el cuerpo. Antes de escapar, los delincuentes sustrajeron una mochila, dinero en moneda extranjera y distintos efectos personales.

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A partir de las tareas investigativas realizadas por el personal policial, que incluyeron el análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad privadas y municipales de Mar del Plata y Miramar, se reunieron elementos que permitieron establecer la presunta participación de un sospechoso y solicitar las correspondientes órdenes de allanamiento.

Las diligencias se concretaron con la intervención de efectivos del Comando de Patrullas Sur y del Gabinete Técnico Operativo de la EPC Miramar.

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El primer procedimiento se llevó adelante en un domicilio de calle 48 al 600, en Miramar, donde no se encontraron elementos de interés para la causa. El segundo tuvo lugar en una propiedad ubicada en Diagonal Dupuy al 1400, donde los investigadores secuestraron un automóvil Volkswagen Bora TDI de color azul, tres teléfonos celulares, un disco rígido externo y diversas armas y municiones.

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Entre los elementos incautados se encuentran un revólver Colt calibre .38, una pistola calibre .22 y una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros. También se secuestraron tres cargadores, nueve municiones calibre 7.62, 17 proyectiles calibre 9 milímetros -cinco de ellos de punta hueca-, 357 municiones calibre .22 y una funda interna para arma de fuego.

Como resultado del operativo, fue aprehendido un hombre de 35 años, investigado por el robo agravado cometido en poblado y en banda. Además, se identificó a una mujer de la misma edad que se encontraba en el inmueble allanado.

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Por otra parte, se iniciaron actuaciones por separado por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional. Luego de cumplirse los recaudos legales, el hombre recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal, aunque quedó notificado de su obligación de comparecer a primera audiencia para prestar declaración indagatoria, conforme a lo establecido en el artículo 308.

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En la causa intervinieron la Fiscalía Nº13, a cargo de Mariano Moyano, y el Juzgado de Garantías Nº3, a cargo de la jueza María Rosa Frendes, organismos que avalaron los secuestros y las medidas adoptadas.