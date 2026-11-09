Las notificaciones de una billetera virtual alertaron a un hombre de que estaban intentando utilizar sus tarjetas bancarias en distintos comercios, después de que tres delincuentes armados le robaran el auto y sus pertenencias. La investigación permitió identificar y aprehender a un sospechoso de 28 años en el barrio General San Martín.

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El asalto ocurrió el 7 de noviembre en General Pacheco al 2500. La víctima estaba por subir a su Peugeot 308 blanco, acompañada por su pareja y dos amigos, cuando fue interceptada por tres hombres armados. Uno de ellos lo golpeó en la cabeza con un arma de fuego y le sustrajeron el vehículo, en cuyo interior también había quedado su teléfono Samsung Galaxy S26 Ultra.

A partir de la geolocalización del celular, personal de la Comisaría Quinta encontró el automóvil en calle 85, entre Cerrito y Gianelli. Estaba sin ocupantes y presentaba signos de violencia en las chapas patentes. Policía Científica realizó las pericias en el lugar.

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En paralelo, los investigadores siguieron los avisos de PREX sobre los intentos de compra con las tarjetas sustraídas. Una comerciante aportó imágenes de seguridad en las que se veía a un hombre utilizando una de ellas. Los registros permitieron identificar su vestimenta y características físicas.

Con esos datos y el seguimiento de la ubicación del teléfono robado, los efectivos localizaron al sospechoso en inmediaciones de Luis Agote y Benito Lynch. El hombre intentó alejarse y se mostró hostil ante la presencia policial, pero fue reducido. Llevaba cinco tarjetas bancarias de la víctima, un celular Motorola, una gorra con la inscripción “FOX” y un cuello negro, prendas que coincidían con las observadas en las cámaras.

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La UFI de Flagrancia dispuso actuaciones por robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego. También intervino la UFIJE de Delitos Económicos, que inició actuaciones por estafa. El aprehendido quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán.

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