Un operativo de inspección realizado en las últimas horas en Chapadmalal culminó con la clausura de un taller mecánico que funcionaba de manera ilegal y el secuestro de autopartes pertenecientes a un Chevrolet Corsa con pedido de secuestro activo por hurto automotor. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Destacamento Estación Chapadmalal y de la Comisaría Octava, y derivó en la aprehensión del encargado, de 36 años.

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El procedimiento se llevó adelante en un predio ubicado en la calle 38, entre 1 y 3, en el marco de los controles previstos por la Ley Provincial 13.081. Durante la inspección, los efectivos constataron que el establecimiento no contaba con habilitación municipal ni con el libro oficial de registro de altas y bajas de vehículos.

Al revisar el material almacenado, los agentes encontraron puertas, un capot y otras piezas con grabado provincial correspondiente a un Chevrolet Corsa. El vehículo registraba un pedido de secuestro activo desde el 28 de abril pasado, solicitado por la Comisaría Decimosexta en el marco de una causa por hurto automotor.

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Como consecuencia del hallazgo, fue aprehendido el encargado del taller, un hombre de 36 años. Además, la Policía secuestró cuatro puertas de automóvil, un capot y diversas autopartes que presentaban numeraciones adulteradas o suprimidas.

En el plano administrativo, las autoridades dispusieron la clausura preventiva del establecimiento y labraron las actas correspondientes por infracción a la Ley 13.081, con intervención del Juzgado de Faltas local.

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Por la causa penal intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Ana Caro, quien notificó al imputado de la formación de una causa por el delito de encubrimiento. Tras cumplirse las diligencias de rigor, la fiscalía dispuso su libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

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