Secuestraron un auto robado y clausuraron un taller clandestino en el barrio Las Lilas
El local, especializado en chapa y pintura, está ubicado en Rawson al 6800. Fue clausurado por falta de habilitación municipal.
El local, especializado en chapa y pintura, está ubicado en Rawson al 6800. Fue clausurado por falta de habilitación municipal.
El allanamiento fue realizado por la Comisaría Primera en la zona de Güemes. En el lugar había un hombre de 62 años, notificado por robo y encubrimiento.
Ocurrió en un local de reparaciones ubicado en el barrio Santa Rosa de Lima. El encargado del lugar fue imputado por el delito de “encubrimiento”.
Se ordenaron diez allanamientos de los que participaron varias comisarías y fuerzas policiales. Hubo seis detenidos, de entre 27 y 19 años.
Está ubicado en el barrio del Centro Comercial del Golf y ahora la justicia investiga si se trató de un caso de posible usurpación.