Personal policial realizó esta tarde un operativo en un taller de chapa y pintura del barrio Las Lilas, donde además de secuestrar un auto que tenía pedido de captura por un robo cometido en abril del 2024, clausuró las instalaciones debido a la ausencia de documentación habilitante.

El procedimiento, realizado en instalaciones ubicadas en Rawson al 6800, fue llevado adelante por agentes de la EPDS General Pueyrredon, junto a efectivos de las comisarías 4ª, 6ª, 14ª y 15ª.

Durante el procedimiento se constató en el interior del establecimiento la presencia de un automóvil Volkswagen Vento, que como se informó registraba un pedido de secuestro activo por “robo automotor” con fecha 24 de abril de 2024, requerido por la Comisaría Cuarta.

El responsable del lugar fue identificado como un hombre de 53 años, a quien se le notificó la formación de una causa por el delito de encubrimiento. Asimismo, se dispuso el secuestro del rodado con fines periciales.

Y en el marco de la inspección también se verificó que el taller carecía de habilitación municipal y del libro de control policial, por lo que se ordenó la clausura preventiva del establecimiento.

Intervino la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor, a cargo del Joaquín Morán, quien dispuso la realización de las actuaciones de rigor y la posterior libertad del imputado, conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.