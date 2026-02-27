Un taller ilegal de reparación de celulares fue desbaratado hoy en un domicilio ubicado en la zona Güemes, donde además de la imputación a un hombre de 62 años se secuestraron varios elementos, entre ellos una notebook robada.

El procedimiento realizado personal de la Comisaría Primera en una vivienda de Olavarría al 2200 se llevó a cabo en el marco de una investigación de robo.

Durante el operativo se identificó a un hombre de 62 años y se procedió al secuestro de dos computadoras portátiles, dos tablets marca iPad y diecisiete teléfonos celulares. Entre los elementos incautados se halló una notebook marca Apple que había sido sustraída en el hecho investigado.

Los efectivos constataron que en el domicilio funcionaba un taller clandestino de reparación de teléfonos móviles, por lo que se labraron actuaciones por infracción al artículo 85 de la Ley 8031/73. El imputado fue notificado de la formación de la causa por los delitos de robo, encubrimiento e infracción a la Ley 8031/73, y quedó en libertad bajo caución juratoria.

La causa es tramitada por la Fiscalía N°5, a cargo de Alejandro Pellegrinelli, con intervención del Juzgado en lo Correccional en turno.

