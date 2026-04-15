Detenidos por por vender objetos robados en Marketplace
La víctima identificó sus pertenencias en la plataforma de venta online y coordinó un encuentro con los vendedores.
La víctima identificó sus pertenencias en la plataforma de venta online y coordinó un encuentro con los vendedores.
Hablan de un perjuicio para el Estado nacional por unos 290 millones de pesos. Las habrían sustraído durante la gestión anterior.
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El allanamiento fue realizado por la Comisaría Primera en la zona de Güemes. En el lugar había un hombre de 62 años, notificado por robo y encubrimiento.