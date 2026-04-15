Dos personas, un hombre de 52 años y una mujer de 57, fueron detenidas hoy por personal de la Comisaría 3ª tras un operativo en el Puerto para intentar recuperar elementos robados que eran vendidos por la plataforma Marketplace, entre ellos una notebook.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911, en el que la víctima indicó haber localizado en la plataforma Marketplace una notebook y un mouse que le habían sido sustraídos el 12 de enero, luego de la apertura de su vehículo en la vía pública.

A partir de esa identificación, se coordinó un encuentro con los presuntos vendedores en 12 de Octubre y avenida Edison, lo que permitió montar un operativo policial en la zona. En ese contexto, los efectivos lograron la aprehensión de ambos imputados y el secuestro de los elementos, que serán restituidos a su propietario.

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La causa cuenta con la intervención de la Fiscalía N°4, a cargo de Carlos Russo, quien dispuso la notificación de formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal para los aprehendidos, además de las actuaciones de rigor, quedando ambos a disposición de la Justicia.

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