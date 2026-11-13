Un hombre de 27 años fue aprehendido luego de ser sorprendido circulando en una motocicleta que registraba dos pedidos de secuestro activos. El procedimiento se realizó durante un operativo preventivo llevado adelante por personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM).

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El hecho ocurrió en inmediaciones de avenida Colón y calle 206, donde los efectivos interceptaron al conductor de una moto de baja cilindrada que circulaba sin patente colocada y sin espejos retrovisores.

Al solicitarle la documentación, el hombre presentó una cédula digital correspondiente a una Honda Biz 125 y una chapa patente. Sin embargo, al verificar los datos, los policías descubrieron que el dominio tenía un pedido de secuestro activo desde el 5 de octubre de 2026, relacionado con una causa por hurto agravado de motocicleta. Además, la patente correspondía a un vehículo de otra marca y modelo.

Ante estas irregularidades, los efectivos revisaron la numeración del motor y comprobaron que también registraba un pedido de secuestro vigente desde el 7 de junio de 2025, solicitado por la Comisaría Primera y vinculado a otro dominio.

Tras el procedimiento, intervino la fiscal Mariana Baqueiro, de la UFI de Flagrancia, quien dispuso la formación de una causa por encubrimiento y el secuestro de la motocicleta para continuar con las investigaciones.

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Finalmente, la Justicia ordenó que el hombre recuperara la libertad una vez constatado que no existían otros impedimentos legales, mientras continúa la causa para esclarecer la procedencia del rodado.