El hecho se inició a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de dos sujetos que estarían robando medidores en inmediaciones de 9 de Julio al 5600. Al arribar, efectivos del Comando de Patrullas Norte constataron que de la caja de un medidor de OSSE salía abundante agua, aunque no encontraron a los sospechosos en el lugar.

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A través de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el operador de turno informó que dos hombres vestidos con prendas oscuras y que llevaban un bolso rojo habían sido observados manipulando y retirando el medidor de su caja, para luego alejarse por calle 9 de Julio en dirección a avenida Jara.

Mientras los efectivos realizaban la búsqueda, recibieron un nuevo aviso sobre dos hombres que intentaban ingresar a una vivienda en la zona de 9 de Julio y 1.º de Mayo. Al llegar, localizaron a dos sujetos con características coincidentes, quienes intentaron retirarse al advertir la presencia policial, pero finalmente acataron la orden de detenerse.

Durante la inspección del lugar, los uniformados constataron que, a pocos metros de los individuos, había otra caja de OSSE de la que también emanaba agua y, junto a un árbol, un medidor que había sido extraído.

En el marco de la requisa se hallaron entre las pertenencias de ambos hombres otros dos medidores de agua y dos cuchillos tipo Tramontina. Los elementos fueron secuestrados.

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Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo, el secuestro de los elementos y el traslado de los aprehendidos a sede judicial.

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