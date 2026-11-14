Un conductor de 36 años registró 2,39 gramos de alcohol por litro de sangre durante un control realizado por personal de Patrulla Municipal, luego de protagonizar un incidente de tránsito y una posterior agresión en el macrocentro de Mar del Plata. El procedimiento ocurrió durante la madrugada y terminó con dos personas imputadas por lesiones leves y el secuestro del automóvil en el que circulaban.

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La intervención comenzó a partir de un alerta del sistema 911, que advertía sobre un Peugeot 207 gris que se había dado a la fuga después de colisionar en la zona de avenida Independencia y Libertad con otro vehículo, conducido por un efectivo policial que se encontraba fuera de servicio. El rodado fue seguido e interceptado en la intersección de Jujuy y Alberti, luego de circular incluso en contramano.

Al identificar a sus ocupantes, un hombre de 36 años y una mujer de 27, los efectivos entrevistaron al conductor damnificado, de 35 años, quien trabajaba para una aplicación de viajes. El hombre relató que el Peugeot había chocado su automóvil al realizar una maniobra de retroceso y que, tras el impacto, se produjo una discusión con sus ocupantes.

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De acuerdo con su denuncia, el conductor del Peugeot le propinó un golpe en el rostro y, mientras ambos forcejeaban, se sumaron otras tres o cuatro personas que lo agredieron con golpes en la cabeza y distintas partes del cuerpo.

En el lugar, personal de Patrulla Municipal realizó un control de alcoholemia al conductor del Peugeot, que arrojó un resultado positivo de 2,39 gramos de alcohol por litro de sangre. A raíz de esa medición, agentes de Tránsito labraron infracciones por alcoholemia positiva, falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y ausencia de chapa patente colocada. El automóvil fue secuestrado y trasladado al playón municipal.

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Además, se realizaron las actuaciones correspondientes y se relevaron las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Sin embargo, el domo ubicado en las inmediaciones del incidente no registró la confrontación denunciada.

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En la causa intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, que dispuso inicialmente las diligencias de rigor. Posteriormente, ordenó la formación de actuaciones por lesiones leves, la notificación de la causa a los dos involucrados y su libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.