Un hombre de 36 años fue aprehendido este sábado en inmediaciones del cementerio municipal La Loma, en Mar del Plata, luego de ser sorprendido con distintos elementos que habrían sido sustraídos del interior del predio. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Prefectura Naval Argentina, tras una alerta al 911.

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El episodio se registró cuando trabajadores del cementerio advirtieron la presencia de un individuo vestido de rojo y negro que se encontraba sobre las galerías de nichos, una situación que despertó sospechas y motivó la intervención de las fuerzas de seguridad.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con las autoridades del establecimiento y se dirigieron hacia el sector de salida ubicado sobre la avenida Paso. Allí localizaron a un hombre que coincidía con la descripción aportada y que, al advertir la presencia de los uniformados, dejó en el suelo una bolsa de nylon negra que llevaba consigo.

Minutos después, un empleado del cementerio reconoció al sospechoso como la persona que había sido observada previamente dentro del predio.

Ante esta situación, y en presencia de un testigo, los efectivos revisaron la bolsa y encontraron cables trifásicos de cobre, una lámpara LED y un marco portarretrato de bronce, elementos que fueron inmediatamente secuestrados.

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Posteriormente, personal de Prefectura ingresó nuevamente al cementerio para inspeccionar el sector del que presuntamente habían sido retirados los objetos y realizar un relevamiento fotográfico que fue incorporado a la investigación.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, encabezada por Facundo De La Canale, que dispuso la formación de actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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