Un intento de robo terminó de manera inesperada este sábado por la mañana en Mar del Plata, cuando un delincuente quedó atrapado entre los barrotes de una ventana mientras intentaba salir del garaje de una vivienda. Los propietarios aprovecharon la situación para reducirlo y entregarlo a la Policía.

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El episodio ocurrió alrededor de las 8:30, en una propiedad ubicada en inmediaciones de González Chaves y Tripulantes del Fournier, en el barrio Fortunato de la Plaza. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un intruso que intentaba sustraer pertenencias del domicilio.

Según reconstruyeron los investigadores, uno de los moradores descubrió al sospechoso cuando intentaba escapar por una ventana del garaje, pero quedó trabado entre las rejas. Ante esta situación, solicitó ayuda a su hermano y ambos consiguieron inmovilizarlo hasta que llegaron los efectivos del Comando de Patrullas Sur.

Cuando los uniformados arribaron al lugar, encontraron al hombre retenido por los damnificados. Durante la inspección de la propiedad, constataron daños en una ventana y en un mueble tipo fichero, además de una cartera que contenía distintos objetos que presuntamente estaban preparados para ser sustraídos.

La situación también incluyó un episodio de intimidación, ya que uno de los propietarios denunció que el sospechoso lo amenazó verbalmente después de haber sido reducido.

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El aprehendido, de 36 años, contaba con un extenso historial de antecedentes e intervenciones penales, entre ellos causas vinculadas con robos agravados, tentativas de robo, hurtos, encubrimiento y una infracción a la Ley 23.737, relacionada con estupefacientes.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, encabezada por Facundo De La Canale, que dispuso la formación de actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa y la correspondiente notificación al imputado.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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