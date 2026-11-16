Un repartidor de la empresa Andreani fue víctima de un robo a mano armada mientras realizaba entregas en San Salvador al 7700. Según la información policial, cuatro individuos armados lo interceptaron y le sustrajeron siete paquetes.

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Tras recibir un llamado al 911, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Decimosexta, con apoyo del Comando de Patrullas Sur, inició un operativo para localizar a los sospechosos.

Como resultado del procedimiento, dos hombres de 19 y 26 años fueron aprehendidos en la zona de Vértiz y pasaje Evita. Además, durante la intervención, los efectivos secuestraron tres municiones calibre 22.

La Fiscalía de Flagrancia dispuso iniciar una causa por robo doblemente agravado, por haber sido cometido en un lugar poblado, con la participación de varias personas y mediante el uso de un arma de fuego.

Finalmente, ambos acusados fueron trasladados a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

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