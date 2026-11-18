Un chofer de la línea 571 fue amenazado con un cuchillo durante la noche del martes, mientras realizaba su recorrido por Mar del Plata. El agresor, un hombre de 30 años, fue aprehendido a pocos metros del colectivo luego de que el conductor alertara a personal de la Patrulla Municipal.

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Según el relato de la víctima, el episodio comenzó cuando tres personas —dos hombres y una mujer— abordaron la unidad y empezaron a pedirles tarjetas SUBE a otros pasajeros. Para evitar inconvenientes, el chofer les ofreció venderles los boletos.

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Sin embargo, cuando dos de esas personas descendieron, el tercer pasajero comenzó a increpar al conductor. En medio de la discusión, le dijo: “Yo soy chorro y no me cabe una”, sacó un cuchillo e intentó darle una puñalada que no llegó a alcanzarlo. Luego golpeó la puerta delantera con el arma y, antes de bajar, lo amenazó: “Yo no me voy a olvidar de tu cara”.

El hecho ocurrió en avenida Carlos Gardel, a la altura de Irala. Tras recibir el aviso, uno de los agentes municipales inició una persecución a pie y logró reducir al sospechoso a pocos metros. Otro efectivo encontró sobre la vereda un cuchillo con mango de madera, que fue secuestrado.

El hombre quedó a disposición de la UFI de Flagrancia, a cargo de Daniel Vicente, que dispuso actuaciones por amenazas calificadas. Se ordenó su traslado a sede judicial durante la mañana de este miércoles.