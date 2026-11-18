Una mujer fue aprehendida en el barrio Los Acantilados, acusada de agredir físicamente a un efectivo policial que acudió a una vivienda tras un llamado de emergencia al 911. El procedimiento se realizó en un inmueble ubicado en calle 10, entre 495 y 497, donde un subteniente de 42 años resultó lesionado durante la intervención.

Ads

Según se informó, el personal policial fue recibido con una actitud hostil por parte de la involucrada. En ese contexto, la mujer atacó a los uniformados y provocó una herida en el dedo medio de la mano izquierda del subteniente, quien debió recibir asistencia médica.

Tras controlar la situación, los efectivos concretaron la aprehensión de la agresora y dieron intervención a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale.

Puede interesarte

El funcionario judicial dispuso el inicio de actuaciones penales bajo las carátulas de resistencia a la autoridad y lesiones leves.

Finalmente, una vez cumplimentados los recaudos legales correspondientes y notificada de la formación de la causa, la mujer recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

Ads

Ads