policia herido

Motociclista borracho atropelló a una agente de policía para escapar de un control de tránsito
Ocurrió esta madrugada en Moreno y La Rioja. La agente tuvo que ser trasladad a un nosocomio con traumatismos en su pierna izquierda.
Ocurrió esta madrugada en Moreno y La Rioja. La agente tuvo que ser trasladad a un nosocomio con traumatismos en su pierna izquierda.
La policía fue a notificar a un hombre de una medida de la Justicia y los recibió a los tiros desde los techos, hiriendo a un policía en una pierna. Tras la detención de quienes estaban junto a él, encontraron droga en la vivienda.