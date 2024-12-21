policia herido

Secuestran droga, dinero y municiones en la casa del francotirador que baleó a un policía

La policía fue a notificar a un hombre de una medida de la Justicia y los recibió a los tiros desde los techos, hiriendo a un policía en una pierna. Tras la detención de quienes estaban junto a él, encontraron droga en la vivienda.