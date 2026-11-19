La Policía Federal Argentina (PFA) realizó veinte allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Mar del Plata, en el marco de la denominada Operación Protección de Infancias VIII, una investigación por grooming, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. El operativo, supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, culminó con la detención de un hombre y el secuestro de numerosos dispositivos electrónicos.

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En los procedimientos participaron efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, con intervención de distintas dependencias operativas de la fuerza. En Mar del Plata tuvieron un rol la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) y la División Unidad Operativa Federal (DUOF).

La investigación fue coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires y se inició a partir de distintas denuncias y reportes internacionales de organismos especializados, entre ellos el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), de Estados Unidos, y Missing Children.

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A partir de esas alertas, los investigadores realizaron tareas de campo, análisis de información y rastreos en plataformas virtuales. Estas diligencias permitieron identificar domicilios que estarían relacionados con los delitos investigados y avanzar con las órdenes judiciales correspondientes.

Además de los procedimientos realizados en Mar del Plata, el despliegue policial incluyó intervenciones de las unidades operativas federales de Necochea, Chascomús, Pinamar, Junín, Mercedes, Pergamino y Morón.

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Los veinte allanamientos fueron ordenados por distintos juzgados de la provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata intervinieron los Juzgados de Garantías Nº1, 2 y 3.

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Como resultado de los procedimientos, los efectivos detuvieron a un hombre mayor de edad y de nacionalidad argentina. También secuestraron 25 teléfonos celulares, cuatro notebooks, cuatro pendrives, una tablet, una computadora, dos CPU, casi un kilogramo de marihuana y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Asimismo, varias personas fueron identificadas y quedaron imputadas en la causa por disposición de las autoridades judiciales.

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El detenido y el resto de los notificados quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de actuaciones vinculadas con la Ley 26.904, que incorporó la figura del grooming al Código Penal.