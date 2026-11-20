Un hombre de 28 años fue interceptado por la Policía en el barrio Santa Rita de Mar del Plata, luego de intentar escapar y arrojar una bolsa que contenía 13 envoltorios de cocaína. El procedimiento se realizó el jueves 19 de noviembre, alrededor de las 21, en la zona de San Salvador y República de Cuba.

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Todo comenzó cuando efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM), que realizaban tareas de prevención, observaron a un motociclista que comenzó a correr al notar la presencia policial. Antes de ser alcanzado, el hombre arrojó una bolsa que fue recuperada por los uniformados.

En su interior encontraron ocho envoltorios verdes y cinco negros con una sustancia blanca. Tras realizar las pruebas correspondientes, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 1,67 gramos.

Además, los efectivos secuestraron una motocicleta Zanella de 125 cc, que presentaba faltantes de plásticos, tablero y luces. El vehículo quedó a disposición de la Justicia para determinar su situación.

Finalmente, la Fiscalía de Estupefacientes, a cargo de Ramiro Anchou, dispuso iniciar una causa contra el hombre por infracción a la Ley de Drogas 23.737. Luego de las actuaciones correspondientes, recuperó la libertad.

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