Un joven de 21 años fue detenido en Estación Chapadmalal, luego de un operativo policial realizado sobre un colectivo de la línea 715. Está acusado de haber participado en un robo a mano armada en un almacén y de cometer un segundo hurto en otro comercio de la localidad.

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Según se informó oficialmente, la investigación permitió establecer que el sospechoso se desplazaba en transporte público. A partir de esa información, efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo y lograron interceptar la unidad en calle 18, entre 5 y 7, donde identificaron y redujeron al joven.

De acuerdo con las actuaciones, el primero de los hechos ocurrió el sábado 7, cuando dos delincuentes ingresaron a un almacén ubicado en la intersección de las calles 10 y 11. Uno de los sujetos intimidó con un arma de fuego a la empleada del establecimiento y sustrajo aproximadamente $300.000 de la caja registradora. Mientras tanto, su cómplice se apoderó de distinta mercadería del local.

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Además, los investigadores lograron relacionar al detenido con un segundo episodio delictivo ocurrido este miércoles en un comercio situado en la intersección de las calles 9 y 32. En esa oportunidad, el joven habría sustraído un par de zapatillas y medio kilo de pan.

Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº14, a cargo de Fernando Berlingeri, el imputado fue trasladado y quedó alojado en la Unidad Penal N.º15 de Batán, mientras continúa el avance de las actuaciones judiciales.

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