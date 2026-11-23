Un hombre de 26 años fue aprehendido en el sur de Mar del Plata luego de un enfrentamiento en la vía pública que terminó con el secuestro de un arma de fuego. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando de Patrullas Sur, en jurisdicción de la Comisaría Decimosexta.

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El episodio ocurrió durante la madrugada del 22 de octubre, alrededor de las 5, cuando los uniformados realizaban tareas de prevención y observaron una pelea entre varios sujetos en la intersección de Nápoles y Heguilor Bis.

Al acercarse para intervenir, los agentes advirtieron que uno de los involucrados intentaba retirarse en una motocicleta y, antes de hacerlo, le entregó un arma de fuego a otro hombre. Ante la orden policial de detenerse, este último arrojó el objeto al suelo y escapó, mientras que el motociclista fue interceptado e identificado.

Con la presencia de un testigo, los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre .22, que contenía tres municiones intactas en el cargador y otra en la recámara. Además, durante la requisa preventiva encontraron un proyectil del mismo calibre en uno de los bolsillos del aprehendido.

Por otra parte, se verificó que la motocicleta Zanella Sapucai en la que circulaba el joven no presentaba impedimentos legales para circular.

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La investigación quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, encabezada por la fiscal Sánchez, quien dispuso la formación de una causa por portación ilegal de arma de fuego de uso civil, el secuestro de los elementos y el traslado del acusado a sede judicial.

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