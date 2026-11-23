Una mujer de 26 años fue imputada por daño agravado luego de protagonizar un incidente durante un procedimiento policial en el centro de Mar del Plata. Según se informó, la acusada habría provocado daños en el interior de un patrullero mientras era trasladada por los efectivos.

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El operativo tuvo lugar durante la noche del 21 de noviembre, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una confrontación entre cuidacoches y otra persona en inmediaciones de España, entre 3 de Febrero y 11 de Septiembre.

Al llegar al lugar, personal del Comando de Patrullas Norte encontró a dos personas sobre la calzada. Una de ellas presentaba lesiones visibles en el rostro y manchas de sangre en la ropa. Según el parte policial, ambas se negaron a identificarse y mantuvieron una actitud hostil hacia los efectivos, por lo que fueron reducidas e identificadas: una mujer de 26 años y un hombre de 36.

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Durante el traslado, la mujer habría ocasionado daños en el móvil policial. Además, ambos habrían proferido amenazas y realizado autolesiones, de acuerdo con la información oficial.

Una testigo señaló que el enfrentamiento había comenzado entre una mujer y varios hombres y que se extendió desde la vereda hasta la calle, lo que llegó a interrumpir la circulación vehicular.

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La UFIJE de Flagrancia, a cargo de María Isabel Sánchez, dispuso la imputación de la mujer por daño agravado y su traslado a la Unidad Penal Nº 44. El hombre, en tanto, quedó vinculado a actuaciones por infracciones al Decreto-Ley 8031/73 y recuperó la libertad bajo caución juratoria, con intervención del Juzgado Correccional Nº 5.

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