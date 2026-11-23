Un hombre y una mujer fueron identificados por la Policía luego de intentar ocupar un terreno en el barrio Playa Serena, al sur de Mar del Plata.

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El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles 445 y 24, donde los efectivos encontraron a dos personas, de 27 y 47 años, que habían colocado palos y cables con la intención de instalarse en el lote.

Ambos fueron trasladados a una dependencia policial para establecer sus identidades. Durante el procedimiento, se descubrió que la mujer tenía un pedido activo de averiguación de paradero, mientras que el hombre registraba dos restricciones perimetrales vigentes.

En el caso intervinieron las fiscalías N.º 12 y N.º 4, que ordenaron realizar las actuaciones correspondientes y notificar a los involucrados para que se presenten a primera audiencia y regularicen su situación judicial.

No se dispusieron detenciones ni otras medidas contra las dos personas identificadas.

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