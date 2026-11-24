Efectivos policiales aprehendieron en las últimas horas a un hombre de 28 años y a una mujer de 22 en inmediaciones de la avenida Constitución y Daireaux, luego de que ambos ingresaran sin autorización al patio de una vivienda situada en Daireaux 900 y protagonizaran un violento episodio con sus moradores.

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Al advertir la presencia de los intrusos dentro del terreno, los moradores de la finca intentaron interpelarlos, momento en el que la pareja reaccionó de manera hostil. Según informaron fuentes policiales, los acusados profirieron amenazas de muerte contra los propietarios y atacaron físicamente a una de las víctimas, provocándole lesiones de carácter leve en el rostro antes de intentar alejarse del lugar.

Tras el alerta y la rápida intervención de los uniformados en las cercanías del domicilio, ambos involucrados fueron interceptados y reducidos.

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Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia en turno, desde donde se avaló el procedimiento y se dispuso la formación de una causa penal bajo las carátulas de violación de domicilio, lesiones leves y amenazas, ordenando el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº44 y de la mujer a la Unidad Penal Nº50 de Batán.

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