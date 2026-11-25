Un hombre de 62 años murió en las últimas horas luego de ser atacado con un elemento contundente durante una discusión familiar en el barrio Parque Hermoso. La víctima, identificada como Rafael Quintana, sufrió un grave traumatismo de cráneo y falleció horas después de ser trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

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El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en inmediaciones de Mario Bravo y Heguilor. Personal policial llegó al lugar luego de recibir un pedido de auxilio, tras escucharse gritos en la zona. Al arribar, los efectivos encontraron al hombre con heridas de extrema gravedad.

Una ambulancia acudió para asistirlo y el equipo médico constató que presentaba un severo traumatismo de cráneo, acompañado de una importante pérdida de sangre. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de urgencia al HIGA, donde murió horas más tarde.

De acuerdo con los primeros elementos reunidos en la investigación, el ataque se habría producido en medio de una discusión con un familiar. El sospechoso habría utilizado un trozo de rama o un palo de grandes dimensiones para golpear a Quintana y luego escapó del lugar. Hasta el momento, no pudo ser detenido.

Tras el hecho, trabajó en la vivienda personal de Policía Científica, que realizó peritajes y levantó rastros de interés para la causa. También intervino la fiscal Constanza Mandagarán, quien quedó a cargo de la investigación y calificó el episodio como homicidio calificado.

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Los investigadores buscan establecer las circunstancias precisas de la agresión y dar con el paradero del familiar señalado como presunto autor del ataque.