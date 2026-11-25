Efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación XIII aprehendieron hoy en el barrio Las Lilas a cuatro hombres de entre 19 y 27 años durante un operativo de prevención en la vía pública, tras advertir que descartaron un envoltorio con marihuana.

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El procedimiento tuvo lugar en la intersección de Mariano Acosta y Garay, donde, al advertir la presencia del personal policial, los individuos arrojaron al suelo un envoltorio de nylon.

Tras la inspección correspondiente, los uniformados constataron que el paquete contenía 4,5 gramos de cannabis sativa, por lo que se procedió al secuestro de la sustancia.

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En la causa tomó intervención la UFI de Estupefacientes, desde donde se avaló la aprehensión, se ordenó la incautación del material estupefaciente y se dispuso la notificación de la formación de causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal.

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