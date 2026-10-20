Un hombre de 26 años fue identificado en Mar del Plata luego de ser observado mientras circulaba en una motocicleta sin casco y realizando maniobras imprudentes. Durante el procedimiento, efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación XIII encontraron en su poder 13 teléfonos celulares de distintas marcas, cuya procedencia no pudo justificar.

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El operativo se llevó a cabo el lunes 19 de octubre, en el marco de tareas de prevención y refuerzo de zonas bajo jurisdicción de la Comisaría Cuarta. En la intersección de Chile y Rodríguez Peña, los uniformados advirtieron la conducta del motociclista y utilizaron señales lumínicas y sonoras para que detuviera la marcha.

Tras identificar al conductor y verificar sus datos, los efectivos constataron que no registraba impedimentos legales vigentes. Sin embargo, al revisar sus pertenencias hallaron 13 celulares de las marcas Samsung, Redmi y Motorola, todos apagados. El hombre no contaba con documentación ni comprobantes que acreditaran la propiedad o procedencia de los dispositivos.

Ante el hallazgo, tomó intervención la UFIJE de turno, a cargo de la doctora Mandagaran, que dispuso el secuestro de los teléfonos, la toma de fotografías y el registro de los elementos incautados. Además, se notificó al hombre de la formación de una causa por averiguación de ilícito, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal. No se adoptaron medidas restrictivas de la libertad.

Por otra parte, la motocicleta Yamaha T110 fue trasladada al playón de Tránsito municipal debido a infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, relacionadas con la falta de documentación, licencia habilitante y seguro obligatorio. Las actuaciones judiciales continúan con el objetivo de establecer la procedencia de los celulares y determinar quiénes son sus posibles propietarios.

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