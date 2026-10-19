Una mujer de 80 años fue víctima de un violento robo en pleno centro de la ciudad, donde un adolescente de 17 años está acusado de haberle arrancado dos cadenas del cuello, provocando que cayera al suelo y fuera arrastrada varios metros.

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El episodio ocurrió este lunes en la intersección de Belgrano y Catamarca. Según la denuncia, el sospechoso abordó a la jubilada y le sustrajo las joyas mediante un fuerte tirón, una maniobra que terminó con la víctima en el piso.

Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió escoriaciones en una de sus manos, producto de la caída y el arrastre sobre la vía pública.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local iniciaron un operativo que permitió localizar al presunto responsable en Rivadavia e Independencia, a pocas cuadras del lugar del hecho.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una de las cadenas denunciadas como robadas y una bicicleta que estaría vinculada con el adolescente.

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La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 4 tomó intervención en el caso y dispuso las actuaciones correspondientes, además del traslado del joven al Centro Especializado de Aprehensión (CEA).

El hecho quedó bajo investigación judicial para determinar las circunstancias del ataque y establecer la responsabilidad del adolescente en el violento episodio.