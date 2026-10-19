El fiscal Diego Torres solicitó que Horacio Norberto Asensio continúe detenido en el marco de una investigación por presunto abuso sexual gravemente ultrajante. El entrenador de hockey está acusado a partir de la denuncia presentada por una exjugadora de Monte Hermoso por hechos que habrían ocurrido hace más de diez años, y ahora la Justicia deberá definir su situación procesal.

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Asensio fue detenido a mediados de septiembre en una vivienda del barrio Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata. Al momento del arresto se desempeñaba como entrenador en el club Sporting y actualmente permanece alojado en la cárcel de Villa Floresta, en Bahía Blanca.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 4, conducida por Torres. Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido cuando el acusado entrenaba a jugadoras en Monte Hermoso, más de una década atrás.

Durante las primeras etapas de la causa también se analizaron posibles situaciones de abuso que habrían involucrado a otras deportistas menores de edad. Hasta el momento, una sola exjugadora presentó una denuncia formal, mientras que otras personas aportaron testimonios sin iniciar acciones penales propias.

El pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía busca que Asensio permanezca privado de su libertad mientras avanza el proceso judicial. Para resolver la solicitud, la jueza de Garantías N.º 4, Marisa Promé, deberá evaluar los argumentos de la acusación y las circunstancias de la investigación.

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En paralelo, el abogado defensor Maximiliano De Mira solicitó el sobreseimiento del entrenador y reclamó su libertad. De esta manera, la magistrada deberá analizar los planteos contrapuestos antes de determinar los próximos pasos en la causa.

El expediente continúa en etapa de investigación y todavía no existe una resolución judicial definitiva sobre la responsabilidad penal de Asensio. La decisión sobre su situación procesal será clave para determinar cómo continuará el proceso.