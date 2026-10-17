Un hombre de 38 años fue detenido por el homicidio de otro de 35, asesinado a balazos durante la tarde del viernes en el barrio Villa Lourdes. El sospechoso fue identificado a partir de testimonios y tareas investigativas, quedó imputado por homicidio agravado y fue trasladado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

Ads

El hecho ocurrió ayer alrededor de las 18:15, en inmediaciones de Triunvirato y Ayolas. Según los testimonios recabados por los investigadores, la víctima habría discutido con otro hombre, quien lo acusaba de haberle sustraído unos perros. En ese contexto, el presunto agresor habría extraído un arma de fuego y efectuado varios disparos a corta distancia.

Tras resultar herido, el hombre intentó escapar hacia la calle Ayolas, mientras el atacante lo seguía. Poco después, fue encontrado en el patio delantero de una vivienda ubicada en Ayolas al 3900. Personal del SAME acudió al lugar y constató su fallecimiento.

Puede interesarte

Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes en la escena y secuestró dos vainas servidas calibre 9 milímetros. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, que se llevará a cabo hoy a las 15:00.

A partir de las declaraciones de testigos y de las distintas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar al presunto autor y establecer posibles domicilios vinculados con él. Finalmente, el hombre fue localizado y aprehendido en una vivienda de Posadas al 200.

Ads

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una campera negra que sería compatible con la vestimenta descripta por los testigos. Además, se dispusieron pericias sobre las manos y las prendas de vestir del imputado.

Puede interesarte

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nº1, encabezada por la fiscal Florencia Salas, que avaló el procedimiento y ordenó notificar al acusado de la formación de la causa, trasladarlo a la Unidad Penal Nº44 de Batán y hacerlo comparecer ante la Justicia.

De acuerdo con los registros aportados en la investigación, el detenido registra procesos previos por infracción a la Ley 23.737, en 2023, y por amenazas agravadas, en 2025.

Ads

Por su parte, la víctima también registraba antecedentes por robo agravado de automotor y robo, en 2023; hurto de vehículo dejado en la vía pública, también en 2023; y hurto simple y tenencia de arma de fuego, en 2024.