Un hombre de 40 años quedó imputado en una causa por robo luego de un allanamiento en una vivienda de Coronel Suárez al 1700. Durante el procedimiento, personal policial secuestró dispositivos inhibidores, teléfonos celulares, una notebook y una camioneta Honda CR-V gris.

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La investigación se inició a partir de un robo ocurrido el 11 de octubre en el barrio Los Acantilados. En esa oportunidad, autores ignorados forzaron la puerta de una Toyota RAV4 estacionada en inmediaciones de las calles 0 y 721 y sustrajeron pertenencias del interior.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes fueron incorporadas a la investigación y, junto con otras tareas de campo y la recolección de pruebas, permitieron a los investigadores individualizar un domicilio presuntamente vinculado con el hecho.

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Con una orden judicial, efectivos de la Subcomisaría Los Acantilados realizaron el procedimiento con la colaboración de personal de la Subcomisaría Casino y del Grupo Táctico Operativo (GTO).

Durante el registro de la vivienda, los agentes secuestraron dos dispositivos inhibidores marca Baofeng con sus respectivas bases, un dispositivo sintonizador con antena, una notebook Asus y cuatro teléfonos celulares de las marcas Xiaomi y Motorola. También incautaron una camioneta Honda CR-V de color gris.

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En el lugar fue identificado un hombre de 40 años, quien quedó imputado en la causa. La investigación busca establecer su eventual vinculación con el robo denunciado.

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Intervino la Unidad Funcional de Instrucción Nº7, a cargo de Carlos Russo, con intervención del Juzgado de Garantías Nº5. La Justicia dispuso el secuestro de los elementos y la notificación de la formación de causa al imputado por el delito de robo, mientras continúan las actuaciones.

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