Detuvieron a dos sujetos que robaban con inhibidores
El auto que utilizaban durante los delitos fue identificado gracias a registros fílmicos.
El auto que utilizaban durante los delitos fue identificado gracias a registros fílmicos.
Son oriundos de Córdoba. El fiscal De Marco llegó al lugar para dialogar con los damnificados a quienes les restituyeron lo hurtado.
Fue tras un operativo policial en Castelli al 7400. Se trata de un hombre de 53 años y una mujer de 24. Se incautó un cargador de handy, dos inhibidores y cuatro celulares.