Un joven de 21 años fue interceptado este sábado cuando circulaba en contramano, sin casco y a bordo de una motocicleta sin patente. Durante el control, la Policía descubrió que los números de identificación del motor y del chasis habían sido modificados.

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El procedimiento ocurrió alrededor de las 12:45, en la intersección de avenida Luro y Fermín Errea, cuando efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) realizaban recorridas preventivas por la zona.

Los agentes observaron al motociclista circulando en sentido contrario al tránsito y sin los elementos de seguridad obligatorios, por lo que decidieron detenerlo para realizar un control.

El joven conducía una Yamaha YBR 125 cc, de color rojo y negro, que no tenía patente ni espejos. Al solicitarle la documentación personal y los papeles de la moto, manifestó que no contaba con ninguno de ellos.

Durante la inspección, los policías detectaron irregularidades en los números del motor y del chasis. Posteriormente, un perito confirmó que las numeraciones habían sido limadas y aparentemente grabadas nuevamente con herramientas no originales.

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Ante esta situación, intervino la UFI de Delitos en Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De La Canale, quien dispuso iniciar una causa por encubrimiento.

Finalmente, el joven fue notificado de la formación de la causa y recuperó la libertad por disposición judicial.

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