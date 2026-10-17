Un hombre identificado como Cristian Ariel Barra, de 35 años, fue asesinado hoy en el barrio Villa Lourdes. La víctima recibió tres disparos en inmediaciones de Ayolas y Triunvirato, a metros de la sede del gremio SICONARA, y murió en el porche de una vivienda mientras intentaba escapar del ataque.

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En diálogo con la prensa, la fiscal Florencia Salas explicó que la víctima presentaba tres heridas de arma de fuego: “Una con salida por el glúteo, otra en el tobillo derecho también, con entrada y salida, y otra en rodilla izquierda”. La autopsia se realizará mañana a las 15:00, lo que permitirá tener más precisiones sobre el ataque.

La fiscal confirmó además que cuentan con indicios sobre el posible responsable del crimen, pero todavía se está trabajando para determinar culpables. Y remarcó que el agresor se retiró del lugar caminando y que existía un conflicto previo: “Se escapó a pie. Había algún problema previo que tenemos que establecer. Lo cruzó acá y le efectuó casi cuerpo a cuerpo los tres disparos. La víctima salió en huida hacia el lugar donde terminó falleciendo”.

La fiscal Florencia Salas brindó detalles del hecho.

Efectivos de la Comisaría Tercera acudieron al lugar tras recibir una alerta por el hallazgo de un hombre sin vida en la vía pública. La fiscal Florencia Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº1, intervino en la investigación y ordenó el relevamiento de pruebas para reconstruir lo ocurrido.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la víctima y el presunto agresor habrían salido de una misma vivienda ubicada sobre la calle Triunvirato, que fue precintada por la Policía. Por el momento, los investigadores no establecieron qué hacían ambos en ese domicilio ni cuál fue el motivo del encuentro.

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Según la reconstrucción preliminar, recorrieron pocos metros cuando uno de ellos extrajo un arma y efectuó varios disparos. Barra habría intentado escapar, pero cayó a mitad de cuadra y murió en el porche de una casa.

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Mientras la Policía Científica trabajaba en la escena para recolectar evidencias, las autoridades buscaban determinar las circunstancias del crimen. Entre las hipótesis que se investigan figura la posibilidad de un ajuste de cuentas, aunque el móvil del ataque todavía no fue establecido.

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