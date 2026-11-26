Un hombre de 52 años fue sorprendido con marihuana escondida en una zapatilla cuando se presentó como visitante en la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

Ads

Durante la requisa de ingreso al establecimiento penitenciario, el personal policial encontró y secuestró 3,20 gramos de cannabis sativa que el hombre llevaba ocultos en su calzado.

Tras el hallazgo, intervino la Fiscalía de Estupefacientes, que dispuso la formación de una causa por suministro agravado de estupefacientes en grado de tentativa.

El hombre fue notificado de la imputación y posteriormente recuperó la libertad.