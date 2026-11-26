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Intentó ingresar marihuana a la cárcel de Batán escondida en una zapatilla
Un hombre de 52 años fue imputado luego de que encontraran la droga durante un control de ingreso a la Unidad Penal N.º 44.
Un hombre de 52 años fue sorprendido con marihuana escondida en una zapatilla cuando se presentó como visitante en la Unidad Penal N.º 44 de Batán.
Durante la requisa de ingreso al establecimiento penitenciario, el personal policial encontró y secuestró 3,20 gramos de cannabis sativa que el hombre llevaba ocultos en su calzado.
Tras el hallazgo, intervino la Fiscalía de Estupefacientes, que dispuso la formación de una causa por suministro agravado de estupefacientes en grado de tentativa.
El hombre fue notificado de la imputación y posteriormente recuperó la libertad.