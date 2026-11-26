Un joven de 25 años fue aprehendido este jueves luego de amenazar con un arma de fuego a un hombre de 70 años tras protagonizar un accidente de tránsito.

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El hecho ocurrió en inmediaciones de López de Gómara y López y Planes, donde efectivos del Comando de Patrullas Norte acudieron tras recibir un llamado al 911.

Al llegar al lugar, los policías aprehendieron al joven, quien momentos antes habría intimidado al hombre con una pistola en medio de un conflicto generado por el choque.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola Glock calibre .40 y un cargador, ambos sin municiones. El arma fue enviada a Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

En el caso intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Sánchez, quien dispuso que el joven fuera imputado por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

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