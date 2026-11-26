Personal de la Comisaría Primera realizó hoy dos allanamientos en distintos domicilios de Mar del Plata, en el marco de una investigación por reiterados robos de ruedas de auxilio cometidos en la vía pública, que culminaron con la aprehensión de un hombre de 28 años y el secuestro de numerosos elementos de interés para la causa.

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La investigación se inició a partir de distintos hechos denunciados por propietarios de vehículos. Entre ellos, se encuentra el robo ocurrido el 7 de noviembre en la zona de Belgrano al 3900, donde la víctima había dejado estacionada su camioneta Ford Ranger y, al regresar, constató que autores que se movilizaban en una Peugeot Partner gris habían sustraído el soporte inferior y la rueda de auxilio completa.

Asimismo, se investigó otro episodio registrado en septiembre, cuando el propietario de una Volkswagen Amarok advirtió que le habían sustraído la rueda de auxilio, luego de cortar el malacate y los cables que la sujetaban.

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A partir de tareas de inteligencia, análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y otras diligencias investigativas, los efectivos reunieron elementos que vincularían a un hombre de 28 años con al menos dos de estos ilícitos. Con intervención de la UFIJE ODEPA, a cargo de Eduardo Layus, se concretaron órdenes de allanamiento en dos domicilios, con la colaboración de personal de ROP, GTO de la Comisaría Duodécima y Subcomisaría Casino.

En uno de los objetivos, ubicado en Catuogno 2000, se secuestró una Peugeot Partner, señalada como el vehículo utilizado para cometer los hechos, siete ruedas de auxilio completas de distintas marcas y rodados, y un bolso con herramientas presuntamente destinadas a la sustracción de ruedas: tres tijeras corta pernos, una pinza hidráulica corta varillas de acero, dos soportes caseros para ruedas de camioneta y otras herramientas de mano.

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También se incautaron municiones calibre 9 milímetros, cuatro teléfonos celulares y prendas de vestir y accesorios que habrían sido utilizados durante los robos. En el segundo domicilio, ubicado sobre Libertad al 8300, no se encontraron elementos vinculados a la investigación.

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Como resultado del procedimiento, un hombre de 28 años fue aprehendido, mientras que una mujer de 29 años fue identificada. El fiscal interviniente avaló los secuestros, dispuso la notificación de la formación de causa por los delitos investigados y ordenó el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº44.

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