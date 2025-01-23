Atraparon a un roba-ruedas que tenía un frondoso prontuario
Lo vieron por las cámaras del COM cuando intentaba sustraer un neumático de una camioneta estacionada sobre la Ruta 11. El auto en el que circulaba era robado.
Lo vieron por las cámaras del COM cuando intentaba sustraer un neumático de una camioneta estacionada sobre la Ruta 11. El auto en el que circulaba era robado.
El hecho ocurrió el pasado sábado 11 en la zona de Alem. Uno de los sujetos tiene antecedentes por el robo de ruedas de vehículos estacionados en la vía pública.
Ocurrió esta tarde en 3 de Febrero al 2400, en La Perla, y el ladrón fue enviado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
Los tres hombres fueron descubiertos caminando con neumáticos de motos.
Los jóvenes de 26 años tenían un handy del tipo inhibidor y herramientas usualmente utilizadas para la sustracción de ruedas.
Eran tres sujetos, dos de 22 años y otro de 24. Además, en el barrio Libertad detuvieron a un sujeto que incumplió con una restricción de acercamiento.