Personal del Comando de Patrullas detuvo esta tarde a un hombre que había intentado sustraer una rueda de auxilio de una empresa de seguridad en La Perla, pero fue visto por uno de los trabajadores , quien lo redujo y entregó a las autoridades.

Usando un inhibidor y con un auto de apoyo, el sujeto de 27 años quiso llevarse la rueda de auxilio de un Fiat Chronos perteneciente a una empresa de seguridad en 3 de Febrero al 2400, cuando uno de los empleados advirtió la maniobra y lo enfrentó.

De esta manera, luego de una pelea, la víctima consiguió retener al delincuente que intentaba darse la fuga y aguardar hasta la llegada del móvil policial.

Tras ello, el fiscal Eduardo Layus ordenó que notifiquen al aprehendido de la formación de la causa por "Robo en grado de tentativa", que lo trasladen a la Unidad Penal N° 44 de Batán y que restituyan la rueda secuestrada a su dueño.

